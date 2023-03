Pane vegetale | gustoso e dietetico facilissimo da fare | Low carb

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ilè una preparazione buonissima ma allo stesso tempo salutare, adatta anche e soprattutto a chi è a dieta perché contiene pochissime calorie. E’ fatto per la maggior parte di verdure fresche e di stagione. Può essere gustato a colazione oppure lo si può utilizzare per preparare degli ottimi panini ripieni. Credit foto Ecco qualche ricetta per preparare un buonissimo. Ricetta numero 1 Per preparare un ottimooccorrono: 700 grammi di cavolfiore crudo 100 grammi di mandorle tritate 5 grammi di sale 3 uova intere 2 barbabietole crude Q.b. di pepe nero appena macinato. Procedimento: Lavare sotto l’acqua corrente i cavolfiori e con un tritacarne ridurlo in poltiglia. Proseguire tritando anche le barbabietole precedentemente private della loro ...