Pale eoliche a Pietrelcina, anche Alberto Matano entra nella polemica (Video e Foto) (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Come se non fosse già calda di suo, alla polemica che da giorni monta sul parco eolico previsto a cavallo dei territori di Pesco Sannita e Pietrelcina nella provincia beneventana, si è aggiunto anche un nuovo protagonista il giornalista Alberto Matano, conduttore della fortunata trasmissione 'La Vita in Diretta' in onda su Rai Uno tutti i pomeriggi, grazie all'inviata Ilenia Petracalvina. La giornalista, infatti, nel pomeriggio odierno si è recata proprio a Pietrelcina e nella piazza principale del paese natio del Santo Pio ha incontrato una rappresentanza della popolazione pietralcinese e dei frati cappuccini del posto. Tutti i presenti, logicamente, erano schierati anche davanti alle ...

