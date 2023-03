Pagelle Serbia-Italia Under 21 | Mulattieri implacabile | Baldanzi elettrico | Esposito leader silenzioso

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023) Prestazioni positive tra le fila della Nazionale21 che inha regolato i padroni di casa con un 2-0 senza storia. LEDELL’Caprile sv – In un’occasione buona per mettersi in mostra in virtù dell’assenza di Carnesecchi mette solo un timbro in più sul foglio presenze e sbriga la normale amministrazione. Burocrate. Carboni 7 – Lanon impegna molto i difensori azzurri, quindi prova a prendersi la scena nell’altra area entrando, tra le altre, nell’azione del gol e cogliendo una traversa. Propositivo. Viti 6,5 – Non viene sollecitato particolarmente, come tutta la retroguardia azzurra, ma mostra buona sicurezza. Attento. Ruggeri 6,5 – Si sgancia quando può, pur all’interno di una prova attenta, partecipando alla manovra offensivana. ...