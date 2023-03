Pagelle Italia-Inghilterra | Rice e Kane i migliori | Bellingham incanta Male Berardi | che cuore Verratti!

(Di venerdì 24 marzo 2023) L’ci prova ma contro questaal momento non c’è partita.sono iinsieme a. Bene anche Walker e Shaw. Tra gli azzurri malissimo, mai pervenuto, mentre Pellegrini spento nel primo tempo si sveglia nella ripresa. Retegui la vede poco ma è implacabile sotto porta. Il centrocampo soffre lo strapotere fisico dei Tre Leoni. E il soldato Di Lorenzo questa volta non si salva…DONNARUMMA: 6 – Fa un piccolo errore in avvio ma l’arbitro vede un fallo, poi para il parabile e dirige il reparto come può. Peccato che gli inglesi arrivino giù da tutte le parti. Ci saranno tempianche per Gigio. Totem. DI LORENZO: 5 – Sfortunato sul fallo di mano che vale il 2-0 di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romaforever_it : Italia-Inghilterra 1-2, Le Pagelle - tuttoatalanta : Le pagelle dell'Italia - Jorginho è spento, Retegui subito a segno. Perché togliere Pellegrini?… - Tutto_CalcioNew : Qualificazioni Euro 2024, #ItaliaInghilterra 1 - 2: le pagelle #ITAENG #tuttocalcionews #calcio - Ftbnews24 : Pagelle Italia-Inghilterra 1-2, gli azzurri si svegliano tardi: decidono Rice e Kane - Napolikeit : Italia - Inghilterra 1-2: le pagelle del match. Retegui risponde presente #napoli -

. Donnarumma 6,5: non ha colpe sui gol, si fa spiazzare sul rigore ma salva la porta in almeno due occasioni con altrettanti interventi da campione. Di Lorenzo 6: si danna ed è uno dei ...Maguire 6 - In occasione del gol dell', sbaglia l'uscita ed entra in ritardo su Barella, venendo poi ammonito dall'arbitro. Shaw 5,5 - Autore del gol - lampo che sbloccò il risultato nella ...C'è ancora da lavorare sui movimenti, ma l'esordio è un segnale incoraggiante per il futuro suo e dell'. Pellegrini 6,5 : 45' incolori, si accende nella ripresa ed è il primo a creare azioni ...

Italia-Inghilterra 1-2, le PAGELLE: Retegui rende la pillola meno amara, ma Mancini sbaglia tutto. Dov'è Locatelli ilBianconero

Roma, 24 mar. (askanews) - Un missile di Trajkovski a tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari elimina l'Italia per la seconda volta consecutiva dal campionato del mondo. Nel 2017 fu la Svezia a ...L'Italia perde (1-2) contro l'Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli, nella prima partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024, che si terranno in Germania l'anno prossimo. La squadra di ...