Pagati i bonus Champions League, arriva una pioggia di milioni: quanto ha incassato il Napoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Il calcio italiano è tornato a sorridere avendo portato ben tre squadre ai quarti di finale di Champions League. Napoli, Milan e Inter stanno facendo tutte un grandissimo percorso e ciò farà bene anche e soprattutto alle casse societarie. Secondo quanto riferito da Calcio&Finanza, sono stati Pagati i premi Champions League per aver raggiunto gli ottavi di finale e quindi aver superato la fase a gironi, che tra le italiane ha visto eliminata solo la Juventus. Nelle casse delle tre società finiranno dunque i 9,6 milioni guadagnati per l’accesso agli ottavi della manifestazione, per un esborso totale complessivo da parte della Federcalcio europea di 153,6 milioni di euro, da ripartire tra le varie squadre qualificate. Per ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Il calcio italiano è tornato a sorridere avendo portato ben tre squadre ai quarti di finale di, Milan e Inter stanno facendo tutte un grandissimo percorso e ciò farà bene anche e soprattutto alle casse societarie. Secondoriferito da Calcio&Finanza, sono statii premiper aver raggiunto gli ottavi di finale e quindi aver superato la fase a gironi, che tra le italiane ha visto eliminata solo la Juventus. Nelle casse delle tre società finiranno dunque i 9,6guadagnati per l’accesso agli ottavi della manifestazione, per un esborso totale complessivo da parte della Federcalcio europea di 153,6di euro, da ripartire tra le varie squadre qualificate. Per ...

