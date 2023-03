Paestum Wine Fest 2023 | domani la presentazione alla stampa

(Di venerdì 24 marzo 2023), sabato 25 marzo, ore 12.00 è prevista l’inaugurazione delpresso NEXT, (Ex. Tabacchificio) Capaccio(SA)presenza degli organizzatori e delle Istituzioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cilentonotizie : IL PROGETTO BUYMORE SI PRESENTA AL PAESTUM WINE FEST - InfoCilentoWeb : ?? Appuntamento da domani, 25 marzo e fino al 27 marzo #paestumwinefest - ondanews_it : La PAMA Arredamenti di Polla protagonista al Paestum Wine Fest 2023. Appuntamento dal 25 al 27 marzo -… - Ulisseonline : PAESTUM WINE FEST: occasione unica da non perdere dal 25 al 27 marzo - -

Ritorna ilFest. Dal 25 al 27 marzo le più importanti aziende vitivinicole d'Italia si ritroveranno nell'ex tabacchificio Saim nel borgo di Cafasso. TUTTE LE INFO 1 / 10 Continua ...Presentata presso la Filiale di Avellino BCC Capaccioe Serino in Via Guido Dorso 6 la XI edizione diFEST , il salone del vino del sud Italia che si terrà aCapaccio (SA) dal 25 al 27 marzo 2023. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Capaccio, accoglierà negli 8.Presentata al Salone Margherita a Napoli la XI edizione diFest , il salone del vino del sud Italia che si terrà al Next di Cafasso, ex Tabacchificio .

IL PROGETTO BUYMORE SI PRESENTA AL PAESTUM WINE FEST Cilento Notizie

Domani, sabato 25 marzo, ore 12.00 è prevista l’inaugurazione del Paestum Wine Fest 2023 presso NEXT, (Ex. Tabacchificio) Capaccio Paestum (SA) alla presenza degli organizzatori e delle Istituzioni.Si terrà da domani al 27 marzo, nella Città dei Templi, l’XI Edizione del Paestum Wine Fest. All’ evento oltre alle più importanti aziende vitivinicole d’Italia sarà presente anche la Confesercenti ...