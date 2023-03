Otamendi | «Benfica | buona Champions League! Contro l’Inter…»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Nicolas, difensore del, ha parlato anche dell’Inter, avversaria nei quarti di finale diLeague.LEAGUE – Queste le parole di Nicolas, difensore del, sull’Inter, avversaria nei quarti di finale diLeague, rilasciate nel corso di un’intervista alla UEFA e riportate nel giornale Oquesta settimana. «Il club vive di titoli, ma – si legge su OJogo.pt – sono anche consapevole che ci sono più squadre forti che combattono per lo stesso. Penso che il nostro tratto più importante sia la competitività. Abbiamo un buon allenatore, un buon gruppo di lavoro e molti ragazzi carichi di ambizione. Cercheremo di arrivare il più lontano possibile, sempre con i piedi ben appoggiati sulla terra. ...

...20 anni davanti a giocatori come Ricky Alvarez (ex - Inter) Maxi Romero (al PSV) Nico Dominguez (oggi al Bologna) e Nicolas(al Porto e passato dal Manchester City prima dell'attuale)...Nelmancherà, elemento fondamentale della squadra biancorossa. 'Sì, lo è - sottolinea Zanetti - e lo ha dimostrato anche ai Mondiali dove è stato uno dei migliori dell'Argentina. E' ...... fra scarsi risultati, prestiti ovunque e la cessione a titolo gratuito proprio al(estate 2021), dov'è rinato. All'andata non ci sarà il campione del mondo, squalificato. E di certo ...

'E' stato un anno complicato per prima cosa perché il Napoli sta facendo un campionato straordinario e sbaglia pochissimo. E le altre hanno poca continuità. Noi però abbiamo vinto la Supercoppa, siamo ...Inter, Zanetti: 'Napoli anno straordinario. Champions Assenza di Otamendi gran vantaggio' Nel corso della sua intervista a Madero Sports, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato anche ...