Oroscopo Paolo Fox Sabato 25 Marzo 2023 | Cancro pensieroso

Leggi su zon

(Di venerdì 24 marzo 2023) L’diFox per oggi,25Ariete Se sei solo, guardati attorno. Presto colpirai al cuore la persona che ti interessa. Bene il settore del lavoro, che porta risultati importanti. Toro Stanno per arrivare buone notizie per le finanze e la vita pratica. Se aspetti una risposta, arriverà. Novità in amore, sei più appassionato. Gemelli Riposa di più e controlla l’ansia: alcuni cambiamenti nello studio e nel lavoro ti hanno creato tensioni, ma sono risolvibili.Novità in amore: se sei in crisi da tempo e vuoi provare qualcosa di nuovo è un momento positivo. Sei troppo. Leone Sei stanco, Non agire in modo frettoloso. Qualcuno potrà farti arrabbiare e perdere la pazienza. Controlla la gelosia. Vergine Presto ...