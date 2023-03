Oro in ribasso, quotazioni spot a 1.988 dollari l'oncia (Di venerdì 24 marzo 2023) Le quotazioni dell'oro sono in ribasso questa mattina. Il prezzo spot sui mercati asiatici è a 1.988 dollari l'oncia, con un calo dello 0,28%. . 24 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Ledell'oro sono inquesta mattina. Il prezzosui mercati asiatici è a 1.988l', con un calo dello 0,28%. . 24 marzo 2023

