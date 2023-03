Orlandi-Gregori | nuove speranze dalla Commissione parlamentare | meno dalle indagini vaticane

(Di venerdì 24 marzo 2023) E’ un passo avanti importante il passaggio all’unanimità alla Camera della proposta di legge per costituire labilaterale d’inchiesta sui casi Emanuelae Mirella. Le due quindicenni scomparse a Roma nel 1983. Un mistero lungo 40 anni che solo la tenacia dei familiari, in particolare di Pietro, ha tenuto vivo con inarrestabili iniziative e sit in alla ricerca della verità. E’ molto significativo che, alla ragazza con la fascetta, sia stata legata la vicenda, rimasta alquanto nell’ombra, di Mirella, sparita nel nulla il 7 maggio 1983. Due casi uniti da quella pista internazionale ed economica che ebbe molto credito nella fase iniziale del caso, prima che continui depistaggi prendessero piede. Il tutto nell’ambito della guerra fredda che infuriava all’epoca ...

Il caso della scomparsa di Emanuela, così come quello di Mirella, sono due misteri l'Italia in 40 anni non ha mai risolto . Per le famiglie delle due ragazze scomparse a Roma nel 1983 si accende un nuova speranza : con ...Ci sono voluti 40 anni per riconoscere la necessità di andare a fondo sulla scomparsa di Emanuelae di Mirella: la svolta storica è arrivata ieri dall'Aula della Camera che ha approvato all'unanimità l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per fare luce sulla ...L'Aula della Camera ha approvato all'unanimità con 245 voti a favore e nessun contrario l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuelae Mirella. Alla seduta ...

Ma mentre per Emanuela – cittadina vaticana e figlia di un commesso pontificio – il riferimento agli ambienti religiosi è più immediato, per Mirella è tutto più incerto, flebile Ma, a differenza di ...