Orietta Berti spara a zero sulla famiglia di Antonella Fiordelisi | “Falsità e cattiverie”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Che tranon ci sia mai stata una grande simpatia è cosa nota. Più volte, durante la diretta del GF Vip 7, le due non se le sono mandate a dire, innalzando i reciproci toni. In occasione dell’uscita della vippona dalla casa più spiata d’Italia, le due hanno avuto modo di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Miriside20 : RT @Cinguetterai: Secondo @tvblogit Pier Silvio Berlusconi non ha concesso a Orietta Berti la liberatoria per partecipare al ricordo di Pao… - cervinadia : @EderaParrella @Loredana_Dana75 Che schifo che vergogna noi italiani ci dobbiamo sempre far riconoscere pe… - Laufan845 : RT @Cinguetterai: Secondo @tvblogit Pier Silvio Berlusconi non ha concesso a Orietta Berti la liberatoria per partecipare al ricordo di Pao… - Ladysoraya7 : RT @Patri27102022: No cara Oriana! Vacci piano che nessuna nazione ti ama e ti stima come concorrente del @GFVIP_Official Anzi!!! Hai dato… - CasariGiuliana : RT @Patri27102022: No cara Oriana! Vacci piano che nessuna nazione ti ama e ti stima come concorrente del @GFVIP_Official Anzi!!! Hai dato… -

L'unica grande assente L'amica di vecchia data. Ma a cosa si deve la sua mancanza 'TvBlog' ha rivelato che, in realtà,era stata invitata da Mara per questo omaggio. ...Si tratta diche sarebbe stata invitata per la sua amicizia verso Paolo Limiti che sarà ricordato proprio in occasione del programma domenica 26 marzo. Ad affermalo è TvBlog che ha ...Tanti saranno i volti noti che renderanno omaggio al grande conduttore e paroliere ma, tra questi, non ci sarà. Perché la cantante non sarà tra gli ospiti di Mara Venier di domenica 26 ...

Orietta Berti contro la famiglia di Antonella Fiordelisi: "Falsità e cattiverie nei miei riguardi" Today.it

L’unica grande assente L’amica di vecchia data Orietta Berti. Ma a cosa si deve la sua mancanza Oltre all’omaggio a Paolo Limiti, nella prossima puntata di “Domenica In”, Mara Venier intervisterà ...Mediaset, infatti, non ha concesso ad Orietta Berti la liberatoria per partecipare come ospite visto che ha un contratto con Canale 5 per il Grande Fratello Vip e un futuro show in prima serata. Una ...