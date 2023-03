Oriana Sabatini e la dedica a Dybala: “Quanto vorrei essere con te in Argentina per…” (Di venerdì 24 marzo 2023) Oriana Sabatini ha condiviso una foto su Instagram Stories dedicata a Paulo Dybala: "Ti amo all'infinito e ti sono vicina" Leggi su golssip (Di venerdì 24 marzo 2023)ha condiviso una foto su Instagram Storiesta a Paulo: "Ti amo all'infinito e ti sono vicina"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Orixtinixlali : RT @Orixtinixlali: Oriana sabatini a Paulo Dybala ??? - Orixtinixlali : Oriana sabatini a Paulo Dybala ??? - Orixtinixlali : RT @centralpdbr: ?? Oriana Sabatini via stories do Instagram - MinWary : RT @centralpdbr: ?? Oriana Sabatini via stories do Instagram - _termoderiver : RT @centralpdbr: ?? Oriana Sabatini via stories do Instagram -