Oriana Marzoli scopre di dover fare la radio con Nikita (Di venerdì 24 marzo 2023) Pelizon ma non reagisce bene: ecco cosa è accaduto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 marzo 2023) Pelizon ma non reagisce bene: ecco cosa è accaduto L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - bettycarmenmari : RT @Novella_2000: Oriana Marzoli, prima del GF Vip aveva già vinto un reality in Cile #oriele #gfvip - BibiRossi1 : RT @machitisenti: e ricordiamolo chi deve vincere sto #gfvip ORIANA MARZOLI ?? #orianistas #oriele - Crisalide_life : RT @pbipp02: 'L'ossessione di Oriana Marzoli' olio su tela #gfvip #nikiters - GiuliaCatizzone : RT @luigimarioleone: Oriana Marzoli: 'Non mi posso divertire con chi non è mia amica' - Grande Fratello VIP | GFVIP 7: via @GrandeFratello… -