"Oriana fuori, mandatela via". GF Vip, nuova bufera dopo il vergognoso gesto contro Nikita (Di venerdì 24 marzo 2023) Persino Luca Onestini in questi ultimissimi giorni di convivenza nello spiato appartamento del GF Vip 7 si è impegnato per chiarire, nei limiti del possibile, l'infinita diatriba con Nikita Pelizon mettendo da parte le problematiche e i rancori che li avevano messi in conflitto. Oriana Marzoli invece proprio non può farcela. La maggior parte dei telespettatori sintonizzati sulla diretta online e di Mediaset Extra, ed in parallelo sui social per commentare il GF Vip 7, non ha minimamente apprezzato il comportamento di Oriana Marzoli. dopo essersela presa con l'amico Luca Onestini per un gioco poi ha scacciato malamente Nikita Pelizon. GF Vip, pubblico contro Oriana Se qualche settimana fa, a seguito del palpatina-gate tra Nicole Murgia ed Edoardo ...

