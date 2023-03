Orange Curd | la crema all’arancia per guarnire i vostri dolci

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 24 marzo 2023) In tanti conoscono la Lemmon, ma pochi sanno che esiste anche la versione,ovviamente. Di cosa si tratta? Di una, per la precisione di una cagliata, fantastica percome crostate, morbidi lievitati, panini e fette biscottate. Si conserva in frigorifero per una settimana, ben chiusa in un barattolo ermetico, precedentemente sterilizzato. Per utilizzarla al meglio, portatela a temperatura ambiente un’ora prima, poi inseritela nel microonde per pochi secondi, risulterà morbida e facile da spalmare. La ricetta di per sé è molto semplice, ma per una resa da manuale è indispensabile scegliere solo e unicamente agrumi biologici e non trattati. Senza latte, senza farina, pochi ingredienti, tutti sani ...