Ora legale, ecco quanto risparmiamo (Di venerdì 24 marzo 2023) Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 dovremo spostare le lancette dell'orologio un'ora in avanti. Terna, gestore della rete di trasmissione italiana in alta tensione, ha reso note le previsioni sul risparmio energetico legati al cambio dell'ora Leggi su wired (Di venerdì 24 marzo 2023) Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 dovremo spostare le lancette dell'orologio un'ora in avanti. Terna, gestore della rete di trasmissione italiana in alta tensione, ha reso note le previsioni sul risparmio energetico legati al cambio dell'ora

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : La settimana prossima, in commissione Lavoro alla Camera, inizierà la discussione della nostra proposta di legge –… - Agenzia_Ansa : Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo tornerà l'ora legale, con le lancette degli orologi che alle 2 andran… - DellaDglive : RT @boni15_boni: G. Di Girolamo. Il Pd ha ricalcato la nostra proposta sul salario minimo legale, una battaglia che come Movimento 5 Stelle… - allegrountore : RT @Russia_Italia: ...non hanno ancora pensato a un vaccino per l'ora legale...?... - boni15_boni : G. Di Girolamo. Il Pd ha ricalcato la nostra proposta sul salario minimo legale, una battaglia che come Movimento 5… -