Ora legale 2023 | quando cambia e quanto si risparmia

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Domenica lancette un’ora in avanti, torna infatti l’oranella notte tra il 25 e il 26 marzo. Se si dormirà un’ora in meno, è vero anche che avremo un’ora di luce naturale in più per altri 7 mesi, cioè fino a domenica 29 ottobretorneremo nuovamente all’ora solare. Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nei sette mesi in cui sarà in vigore l’oral’Italia risparmierà circa 220 milioni di euro milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 410 milioni di kWh che genererà, inoltre, un rilevante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. L’orasarà in vigore da domenica 26 marzo,alle due di ...