Ora legale 2023 in Italia | previsti circa 220 milioni di euro di risparmi

(Di venerdì 24 marzo 2023) L’orainscatterà a breve (domenica 26 marzo) e già in molti si preparano a dormire un’ora in meno. Grazie a questo piccolo sacrificio tuttavia, il nostro Paeseerà220didi, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a410di kWh che ... TAG24.

Nei sette mesi in cui sarà in vigore l'ora legale l'Italia risparmierà circa 220 milioni di euro milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 410 milioni di kWh che genererà, inoltre, un rilevante beneficio ...

Roma, 24 mar. (askanews) - Secondo le stime di Terna nei sette mesi in cui sarà in vigore l'ora legale l'Italia risparmierà circa 220 milioni di ...Il 26 marzo arriva l'ora legale. La lancetta si sposta un'ora in avanti, per godere di un'ora in più di luce la sera. Il passaggio da questo al precedente regime orario, dell'ora solare, può creare ...