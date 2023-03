“Opere pornografiche” | licenziata prof che aveva fatto una lezione su Michelangelo e Botticelli

(Di venerdì 24 marzo 2023) Una volta nei quotidiani di carta, in basso al centro della pagina c’era il “fogliettone”, o feuilleton come dicono i francesi, dedicato a una notizia di colore, non politica, spesso ai confini della realtà. Oggi l’Oscar del “fogliettone” va senza dubbio a Barney Bishop, presidente del consiglio di amministrazione di una scuola semi-pubblica statunitense che ha costretto la sua preside a dimettersi a causa di unasul Rinascimento fiorentino. Siamo a Tallahassee, nella contea di Leon in Florida, e nella locale Classical School lunedì scorso è stata costretta alle dimissioni dal suo incarico di preside l’insegnante Hope Carrasquilla. Il motivo – presunto, perché i legali del presidente hanno consigliato di glissare sull’argomento – sarebbero state le lamentele relative a unad’arte sul periodo rinascimentale. La notizia è apparsa sul ...

