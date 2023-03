(Di venerdì 24 marzo 2023) Il sindaco di Mosca e il vice primo ministro condividono una lunga storia di coin vari progetti infrastrutturali, inclusa ladella metropolitana di Mosca. In campo fondi per quasi 5 miliardi di euro per un progetto di ripristino delle regioni in 2-3 anni

Si tratta di un'imponentedi ammodernamento di elettrodotti già esistenti sulle dorsali ... uno strumento di primaria importanza anche per la pianificazione dello sviluppo...Solo una settimana fa, abbiamo annunciato, insieme agli altri attori coinvolti, un'... Per Cassa, quindi, il tema dello svilupposostenibile resta centrale e segue le linee ......investendo in Sicilia 21 miliardi di euro per l'ammodernamento e il potenziamento... Un'di trasparenza, oltre che di informazione, per illustrare i vantaggi dell'opera e ...

Operazione infrastrutturale speciale. Putin affida al duo Sobyanin-Khusnullin la ricostruzione del Donbass L'HuffPost

che da sempre viene chiamata ipocritamente “operazione militare speciale”. Già nel marzo scorso, ad invasione ucraina appena iniziata, il governo di Mosca ha creato un gruppo di lavoro per realizzare ...Nuove risorse per 750 milioni da destinare all’ammodernamento e alla gestione delle tratte di Autostrade Alto Adriatico che genereranno importanti impatti economici e sociali su tutto ...