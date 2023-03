Open Arms, Oscar Camps: “Da processo Salvini mi aspetto giustizia, basta disprezzo per vita” (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Mi aspetto giustizia da questo processo. E che finalmente una volta per tutto cessi questo disprezzo per la vita a cui stiamo assistendo”. Lo ha detto Oscar Camps fondatore della Ong Open Arms che oggi testimonierà al processo che vede imputato il ministro Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “Il problema reale è la mancanza di soccorsi in mare – dice ancora Camps – Come abbiamo visto nel 2016 e 2017, a partire dal 2018 tutto è cambiato. E’ cambiata la politica in Italia ma anche l’attitudine della Guardia costiera. Gli sbarchi umanitari (delle ong ndr) sono diventati nemici dell’Italia e sembra che noi siamo i responsabili di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Mida questo. E che finalmente una volta per tutto cessi questoper laa cui stiamo assistendo”. Lo ha dettofondatore della Ongche oggi testimonierà alche vede imputato il ministro Matteoaccusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “Il problema reale è la mancanza di soccorsi in mare – dice ancora– Come abbiamo visto nel 2016 e 2017, a partire dal 2018 tutto è cambiato. E’ cambiata la politica in Italia ma anche l’attitudine della Guardia costiera. Gli sbarchi umanitari (delle ong ndr) sono diventati nemici dell’Italia e sembra che noi siamo i responsabili di ...

