Onu choc | “Sia i russi che gli ucraini hanno ucciso decine di prigionieri di guerra” Atti considerati crimini di guerra

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 marzo 2023) Quando si parla dil’orrore non risiede soltanto da una parte ma, come vedremo, da entrambi le sponde dei paesi in lotta fra loro. Oggi inf, ha riportato la Cnn, le Nazioni Unitepresentato un accurato dossier dove, all’interno, vi sono documentate numerose ‘esecuzioni sommarie didi’, perpretrate sia dall’esercito russo che da quello ucraino. Lo sottolinea l’Onu in un report che documentadi casi, secondo quanto riporta la Cnn. Report Onu: ecco i casi di esecuzioni da parte dei, accertate e documentate Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani Nello specifico, stando a quanto raccolto ‘sul campo’ (nonostante l’ostracismo di Mosca), dall’OHCHR (Ufficio dell’Alto Commissariato ...