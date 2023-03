ONU: 2 miliardi di persone non hanno acqua potabile sicura (Di venerdì 24 marzo 2023) Un rapporto dell’ONU rivela che 2 miliardi di persone vivono in zone dove non vi è acqua potabile sicura. Circa l’80% della popolazione che vive in condizioni di stress idrico vive in Asia. ONU: 2 miliardi di persone non hanno acqua potabile Mentre i leader mondiali si sono riuniti a New York per discutere delle Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 marzo 2023) Un rapporto dell’ONU rivela che 2divivono in zone dove non vi è. Circa l’80% della popolazione che vive in condizioni di stress idrico vive in Asia. ONU: 2dinonMentre i leader mondiali si sono riuniti a New York per discutere delle

