Onana, il futuro all'Inter è in bilico o no? (Di venerdì 24 marzo 2023) Onana in questa prima stagione italiana sta convincendo tanti. Tanti ma non troppi o comunque non tutti. Il numero 24 dell'Inter piace soprattutto all'estero, come dimostrato dalle ultime notizie di calciomecato che lo vedono protagonista RIFLETTORI SU Onana – Tra i pali l'Inter sembra aver trovato una certezza per il futuro. Arrivato a parametro zero, André Onana è stato protagonista di diverse partite di alto livello nel corso di questa stagione. Come ben sanno anche gli appassionati di scommesse calcio online. E proprio per questa ragione sembra che le attenzioni e i radar di alcune big si siano attivati. Onana uno dei migliori in Serie A? LA TOP-5 DI BORDON – In casa Inter si è ragionato tantissimo sul portiere in grado di raccogliere l'eredità di Samir Handanovic. La scelta è ricaduta su ...

