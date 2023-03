Omoda 5 - Ibrida o elettrica | parte dall' Italia per affrontare l' Europa

(Di venerdì 24 marzo 2023) La cinese Chery, già nota per la sua collaborazione con il marchio DR, ha annunciato il suo ingresso incon il nuovo marchio. L'è stata scelta come primo mercato per il lancio e la commercializzazione sarà avviata entro la fine dell'anno. Al debutto incon la5. Il modello del debutto è denominato5: si tratta di una Suv da 4,5 metri di lunghezza che offrirà powertrain ibridi ed elettrici. Le foto ufficiali mettono in risalto il design della carrozzeria e l'impostazione degli interni: fuori, la sport utility presenta tratti slanciati e un frontale con fari verticali e griglia molto estesa, mentre la plancia adotta un doppio display sospeso e un design molto minimalista, interrotto soloa leva del cambio automatico ...

Possibile che Chery5 arrivi in Europa anche con le versioni a benzina: al momento in diversi ... Disponibile anche una varianteplug - in.5 (2023) 13 Al debutto in Italia con la5 . Il modello del debutto è denominato5 : si tratta di una Suv da 4,5 metri di lunghezza che offrirà powertrain ibridi ed elettrici. Le ...Possibile che Chery5 arrivi in Europa anche con le versioni a benzina: al momento in diversi ... Disponibile anche una varianteplug - in.

Omoda 5: la Chery parte dall'Italia per debuttare in Europa - Quattroruote.it Quattroruote

Omoda 5 è il SUV medio di Chery che entro la fine del 2023 arriverà nel nostro Paese con motori a benzina e una versione ibrida plug-in e una elettrica.Il costruttore cinese Chery, già noto per la sua collaborazione con DR, metterà in vendita la Suv entro la fine dell'anno ...