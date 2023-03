“Oltre 50mila sfollati” Le cause della guerra in Colombia

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 24 marzo 2023) Brasile: la polizia sventa un attentato del PCC contro l’ex giudiceLava Jato, il senatore Sergio Moro ma Lula lo attacca La polizia federale ha fatto irruzione in diversi stati per sgominare un commando del Primeiro Comando da Capital (PCC), la principale organizzazione criminale del Brasile, che stava pianificando omicidi, tra cui quello dell’ex giudice oggi senatore Sérgio Moro, che in qualità di magistrato aveva presieduto l’inchiesta per corruzione e riciclaggio iniziata nel 2014. I sospetti avevano affittato case vicino alla casa e all’ufficio di Moro nella capitale di Paraná, Curitiba, e avevano eretto muri per creare stanze che potevano essere utilizzate per nascondere gli ostaggi ed eventualmente giustiziarli. L’altro ieri Lula, in un’intervista al portale di sinistra Brasil247 da lui finanziato, aveva detto che il suo obiettivo, quando era in carcere, ...