Olimpia Milano-Bayern Monaco stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2022 2023 basket

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Bayern Monaco, sfida valida come trentesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo la vittoria di martedì contro il Fenerbahce, gli uomini di coach Messina devono superare l'ostacolo bavarese per continuare a sperare in una clamorosa qualificazione ai playoff: l'unico risultato ammesso, di fatto, è la vittoria. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 24 marzo.

