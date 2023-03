Olimpia Milano-Bayern Monaco oggi in tv, Eurolega basket 2023: orario, programma, streaming (Di venerdì 24 marzo 2023) Si disputa oggi la trentesima giornata di Eurolega e per l’Olimpia Milano match da non perdere assolutamente in casa contro il Bayern Monaco (inizio del match previsto al Forum d’Assago alle ore 21:00), con i meneghini a caccia di un successo per rilanciare sul serio le loro speranze playoff. La squadra di Ettore Messina è in bilico tra una clamorosa rimonta che li porterebbe a quei playoff che fino a poche settimane fa erano ormai un’utopia impossibile e una stagione di rimpianti, con le troppe sconfitte della prima parte di stagione a pesare tantissimo. I troppi infortuni subiti, il tentennamento nel tesserare quel Shabazz Napier il cui arrivo ha significato la svolta in campo europeo e qualche scelta tattica sbagliata hanno reso difficile il cammino in Eurolega di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Si disputala trentesima giornata die per l’match da non perdere assolutamente in casa contro il(inizio del match previsto al Forum d’Assago alle ore 21:00), con i meneghini a caccia di un successo per rilanciare sul serio le loro speranze playoff. La squadra di Ettore Messina è in bilico tra una clamorosa rimonta che li porterebbe a quei playoff che fino a poche settimane fa erano ormai un’utopia impossibile e una stagione di rimpianti, con le troppe sconfitte della prima parte di stagione a pesare tantissimo. I troppi infortuni subiti, il tentennamento nel tesserare quel Shabazz Napier il cui arrivo ha significato la svolta in campo europeo e qualche scelta tattica sbagliata hanno reso difficile il cammino indi ...

