Olimpia Milano-Bayern Monaco | Eurolega | programma e diretta tv

(Di venerdì 24 marzo 2023) Si disputa oggi la trentesima giornata die per l’match da non perdere assolutamente in casa contro il, con l’inizio del matchprevisto al Forum d’Assago alle ore 21:00, con i meneghini a caccia di un successo per rilanciare sul serio le loro speranze playoff. La vittoria col Fenerbahce ha riaperto tutto, con i ragazzi diche hanno buone possibilità di finire nelle prime otto nonostante parecchi scontri diretti a sfavore. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina Facebook del club bavarese)La squadra di Ettore Messina è in bilico tra una clamorosa rimonta che li porterebbe a quei playoff che fino a poche settimane fa erano ormai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiocavagnera : DAN PETERSON SU NAPIER «L'ho scritto l'altro ieri su queste pagine, e lo scrivo di nuovo: se l'Eurolega fosse stata… - OlimpiaMiNews : DAN PETERSON SU NAPIER «L'ho scritto l'altro ieri su queste pagine, e lo scrivo di nuovo: se l'Eurolega fosse stata… - AlessandroMagg4 : DAN PETERSON SU NAPIER «L'ho scritto l'altro ieri su queste pagine, e lo scrivo di nuovo: se l'Eurolega fosse stata… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: OCCHIO AL TRAPPOLONE Palla a due alle ore 21 con il pericolosissimo Bayern, da sempre un pessimo ospite. Le ultime dalle… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMI1936: ?? ???????? ?????? ?? ?? @EuroLeague | Round 30 ?? @FCBBasketball ? 21.00 ?? @MediolanumForum ?? Biglietti ? -

L'ho scritto l'altro ieri su queste pagine, e lo scrivo di nuovo: se l'Eurolega fosse stata iniziata con l'arrivo di Shabazz Napier a, l'sarebbe al primo posto nella classifica! Non ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv- Bayern Monaco , sfida valida come trentesima giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket . Dopo la vittoria di martedì contro il Fenerbahce, gli uomini di coach Messina devono ...Serviranno però le qualità di tutti per provare a battere l'domenica in campionato: "Dopo la gara di martedì ho detto ai ragazzi che così non è abbastanza , se metti a confronto il ...

Brescia si appresta a disputare una delle partite più attese dell’anno: la sfida interna contro l’Olimpia Milano. In città c’è grande attesa: è annunciato il tutto esaurito al PalaLeonessa A2A per la ...Andrea Trinchieri ha presentato la sfida di EuroLeague tra il suo Bayern Monaco e l'Olimpia Milano, reduce in Europa da sette vittorie nelle ultime otto gare. "Anche quest'anno Milano è stata ...