Oggi 24 marzo: San Oscar Romero. Ucciso sull'altare durante la Messa per aver denunciato i crimini di Stato

Vescovo e martire, unisce il sangue del suo martirio a quello di Cristo. Denuncerà i crimini della dittatura militare e pagherà col sangue la sua coraggiosa testimonianza. Amico dei poveri e degli indifesi, difenderà con altrettanto coraggio le vite inermi dei bambini dalla minaccia dell'aborto. Óscar Arnulfo Romero nasce il il 15 marzo 1917 a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

