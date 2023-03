Oggi, 24 marzo, è il Gelato Day. Svelato il gusto dell'anno: è "Apfelstrudel" (Di venerdì 24 marzo 2023) È l'unica giornata che il Parlamento Europeo ha finora dedicato a un alimento, ecco gli ingredienti di Apfelstrudel Leggi su lanazione (Di venerdì 24 marzo 2023) È l'unica giornata che il Parlamento Europeo ha finora dedicato a un alimento, ecco gli ingredienti di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : In occasione del Centenario dell’#AeronauticaMilitare, per la 2ª volta nella storia, tutte le bandiere di Guerra e… - Mov5Stelle : Oggi 22 marzo, in occasione della giornata mondiale dell’acqua, il Movimento 5 stelle illustrerà le proprie propost… - RaiCultura : Il #22marzo si celebra la Giornata dell’Acqua, istituita nel 1992 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambient… - WilmaAlbertino : RT @Robertonuzzoam: FRANCIA: aggiornamento Le città oggetto della 'rivoluzione francese' in atto oggi, 23 marzo, sono: - Parigi - Tolosa… - luca_vincitore : Prime pagine dei giornali quotidiani di oggi 24 marzo 2023. Rassegna stampa -