Obbliga la figlia 20enne a sposare il cugino in Pakistan «o uccido tutta la famiglia»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Un uomoo di 48 anni residente a Trento è finito a processo per maltrattamenti, violenza sessuale e costrizione di matrimonio, un reato che prevede una pena da uno a cinque anni di carcere. L’uomo ha costretto una delle figlie a sposarsi a soli 20 anni con ilmai visto prima, con un matrimonio combinato in, come confermato in un video che è in mano agli investigatori, in cui si vede la giovane in lacrime durante la cerimonia. «Le nozze, oppuretua madre, tua sorella e i tuoi nonni. Ho due figlie, mia moglie e vi ammazzo a tutte e tre», è stata la minaccia rivolta alle donne. L’uomo, secondo l’accusa,va inoltre le figlie a vestirsi con abiti tipici dele si arrabbiava se indossavano abbigliamento occidentale, o se lasciavano i capelli ...