Nuovo naufragio a largo della Tunisia | 34 migranti dispersi

Trentaquattro migranti provenienti da Paesi dell'Africa sub - sahariana risultano dispersi dopo che la barca sui cui viaggiavano è affondata oggi al largo della costa tunisina. Lo ha detto un ...Leggi Anche Meloni: 'Soddisfatta da vertice Ue, sui migranti c'è stato un cambio di passo' Leggi Anche Fedez: 'Voglio vedere quanto costa una nave per il soccorso dei migranti e metterci la mia faccia ...Mentre non si arrestano gli arrivi sulle coste italiane e i salvataggi in area Sar di competenza, in unal largo delle coste della Tunisia risultano dispersi 34 migranti . La barca su cui viaggiavano è affondata mentre il natante viaggiava alla volta dell'Italia con a bordo 38 persone , ...

Migranti, nuovo naufragio al largo della Tunisia: 34 dispersi TGCOM

Lo ha annunciato il nuovo prefetto di Crotone, Franca Ferraro, incontrando ieri mattina i giornalisti in occasione del suo insediamento. Ha quindi informato che 36 superstiti del naufragio hanno fatto ...Trentaquattro migranti provenienti da Paesi dell'Africa sub-sahariana risultano dispersi dopo che la barca sui cui viaggiavano è affondata oggi al largo della costa tunisina. Lo ha detto un portavoce ...