Nuovi stadi in Italia, non solo Inter e Milan: a che punto siamo (Di venerdì 24 marzo 2023) I club vogliono lo stadio di proprietà: ecco i progetti in cantiere e le date. Fiorentina e Bologna optano per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) I club vogliono loo di proprietà: ecco i progetti in cantiere e le date. Fiorentina e Bologna optano per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Silvano14133192 : RT @Bluewawe22: @LeonettiFrank Gli stadi nuovi li devono costruire i club e in mancanza di fondi possono accendere un mutuo bancario agevol… - AngeloGrazio : @LeonettiFrank Ergo vogliamo stanziamenti statali per costruire stadi nuovi per quelle società che vogliono vivere… - NatalinoGiuse : @capuanogio Milano, Firenze, Roma… tutte città con squadre che volevano costruire stadi nuovi Il risultato è sempr… - sa_ambro : RT @Frank_Fadeout: Caro @andreaabodi è aberrante quanto dichiara @giomalago La @juventusfc @Udinese_1896 @Atalanta_BC @SassuoloUS Com'… - loredanapapa2 : RT @Frank_Fadeout: Caro @andreaabodi è aberrante quanto dichiara @giomalago La @juventusfc @Udinese_1896 @Atalanta_BC @SassuoloUS Com'… -