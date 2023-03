Nuova stagione di ‘Mondo eventi’ | l’agenzia di Carlo Sommella punta sui giovani

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 marzo 2023) Sfilate, shooting fotografici, casting per attività e brand, stage per fotomodelle, corsi di portamento, pubblicità televisiva sui giornali e sul web, sono la realtà imprenditoriale della Mondo Eventi Campania,specializzata in moda e spettacolo con sede in Monterusciello (frazione di Pozzuoli) e in attività da oltre 26 anni, non solo in Campania e nel Sud Italia ma anche in tutta la penisola. Diretta dal manager di moda e event plannercoinvolge assiduamente centinaia didi tutte le età, fino ai 40 anni, nelle proprie iniziative mirate a introdurre nuove figure nella pubblicità, nel fashion e nello show business, valutandoli non solo nel look ma anche nelle capacità artistiche, perché possano essere introdotti in produzioni televisive, cinematografiche e ...