Nuova inchiesta su Piazza della Loggia | parte civile i giovani che non conobbero chi cadde

(Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - Quarantanove anni dopo c'è un piccolo foglio appeso sulla porta dell'aula con la scritta “Z.R.' e null'altro, per ragioni di riservatezza. Sono le iniziali di Roberto Zorzi, l'uomo che l'quaterProcura di Brescia ha individuato assieme a quello di Marco Toffaloni come l'esecutore materialestrage del terrorismo nero che il 20 maggio 1974 provocò otto morti e oltre cento feriti durante una manifestazione sindacale antifascista. Ma, così nel linguaggio comune ci si riferisce a questo attentato come se per sempre si fosse preso l'identità del luogo, è un procedimento ancora 'vivo', come dimostra la presenza dieredi che nonchi, e che non può restare lontano dai ...