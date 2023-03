Notizie dal Tottenham: emerge un nuovo candidato manageriale (Di venerdì 24 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Le cose sembrano scaldarsi al White Hart Lane con Antonio Conte apparentemente non tornato da un viaggio in Italia, e in sua assenza venerdì, un nuovo candidato è emerso come suo potenziale sostituto, un allenatore che una volta possedeva una maglia del Tottenham. Non sarebbe il modo peggiore per presentarti a una nuova base di fan poiché mostrare una fedeltà è un modo sicuro per ottenere popolarità, ma qualsiasi nuovo incumbent avrebbe bisogno dei migliori CV piuttosto che del merchandising del club per spingere in primo piano la fila. Il Telegraph nota la proprietà della maglia di Julian Nagelsmann e la volontà dei londinesi del nord di averlo acquistato prima che alla fine mettesse nero su bianco un accordo con il Bayern Monaco. A 35 anni, Nagelsmann sarebbe ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Le cose sembrano scaldarsi al White Hart Lane con Antonio Conte apparentemente non tornato da un viaggio in Italia, e in sua assenza venerdì, unè emerso come suo potenziale sostituto, un allenatore che una volta possedeva una maglia del. Non sarebbe il modo peggiore per presentarti a una nuova base di fan poiché mostrare una fedeltà è un modo sicuro per ottenere popolarità, ma qualsiasiincumbent avrebbe bisogno dei migliori CV piuttosto che del merchandising del club per spingere in primo piano la fila. Il Telegraph nota la proprietà della maglia di Julian Nagelsmann e la volontà dei londinesi del nord di averlo acquistato prima che alla fine mettesse nero su bianco un accordo con il Bayern Monaco. A 35 anni, Nagelsmann sarebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Zero juventini tra campo e panchina con la Nazionale: non succedeva da 29 anni ? - Agenzia_Ansa : Nel 2022 solo l'1% dei progetti di impianti fotovoltaici ha ottenuto l'ok dalle Regioni, mentre non è stato autoriz… - Agenzia_Ansa : Torture in carcere a Biella, 23 agenti sospesi dal servizio #ANSA - Agenzia_Ansa : È ufficiale: il Bayern Monaco ha deciso di separarsi dal proprio allenatore Julian Nagelsmann e di sostituirlo con… - TuttoSuMilano : RT @ComuneMI: ??Ascolta e scopri #Informami con le notizie quotidiane dal Comune di Milano. Per rimanere aggiornato sui servizi, le iniziati… -