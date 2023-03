“Nostalgica del fascismo e razzista”. Pascale si scaglia contro Meloni e Salvini (Di venerdì 24 marzo 2023) Francesca Pascale sta diventando una habitué del salotto di Otto e mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber. L'ex compagna di Silvio Berlusconi e attivista lgbtq+ è stata ospite della puntata del 24 marzo, partendo proprio da tematiche legate al leader di Forza Italia: “Ho sempre riconosciuto a Berlusconi una forte attrazione verso la libertà. È un liberale che non ha mai avuto riferimenti al fascismo o posizioni omofobe. Mi ha sorpreso l'alleanza con partiti con nostalgia del fascismo come quello di Giorgia Meloni e chi ha fatto esternazioni razziste come Matteo Salvini. Ho sempre avuto contrasti con Berlusconi per i suoi alleati, con accese discussioni, ma da qui a considerare le sue posizioni vicine a ideali sovranisti e omofobi faccio fatica a immaginarlo. Con Berlusconi sul piano ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) Francescasta diventando una habitué del salotto di Otto e mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber. L'ex compagna di Silvio Berlusconi e attivista lgbtq+ è stata ospite della puntata del 24 marzo, partendo proprio da tematiche legate al leader di Forza Italia: “Ho sempre riconosciuto a Berlusconi una forte attrazione verso la libertà. È un liberale che non ha mai avuto riferimenti alo posizioni omofobe. Mi ha sorpreso l'alleanza con partiti con nostalgia delcome quello di Giorgiae chi ha fatto esternazioni razziste come Matteo. Ho sempre avuto contrasti con Berlusconi per i suoi alleati, con accese discussioni, ma da qui a considerare le sue posizioni vicine a ideali sovranisti e omofobi faccio fatica a immaginarlo. Con Berlusconi sul piano ...

