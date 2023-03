Nordio, carceri sovraffollate, ma ridurremo la criticità (Di venerdì 24 marzo 2023) "E' vero le nostre carceri sono sovraffollate, abbiamo ampi progetti per ridurre questa criticità. Un progetto a lungo termine riguarda la dismissione delle vecchie carceri, come Regina Coeli che può ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) "E' vero le nostresono, abbiamo ampi progetti per ridurre questa. Un progetto a lungo termine riguarda la dismissione delle vecchie, come Regina Coeli che può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Ma esattamente il ministro della Giustizia Carlo Nordio se non è garantista nei confronti dei bambini costretti a v… - PasqualinaNAPO1 : RT @la_kuzzo: Ma esattamente il ministro della Giustizia Carlo Nordio se non è garantista nei confronti dei bambini costretti a vivere in c… - Ansa_Fvg : Nordio, carceri sovraffollate, ma ridurremo la criticità. Il ministro della Giustizia commenta il rapporto di Stras… - dbgiovanna : RT @la_kuzzo: Ma esattamente il ministro della Giustizia Carlo Nordio se non è garantista nei confronti dei bambini costretti a vivere in c… - albertocencetti : RT @la_kuzzo: Ma esattamente il ministro della Giustizia Carlo Nordio se non è garantista nei confronti dei bambini costretti a vivere in c… -