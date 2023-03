Non taglia mai le unghie al cane e il povero animale muore: la storia di Bentley (Di venerdì 24 marzo 2023) Non taglia mai le unghie al cane e il povero animale muore. La tragica vicenda canina, e di rara assurda negligenza umana, è riportata dal Daily Mirror. Un povero staffordshire bull terrier di nome Bentley è stato soppresso da un veterinario a soli sei anni perché il suo proprietario non gli ha mai tagliato le unghie e queste si sono attorcigliate fino ad infilarsi nei polpastrelli. La povera bestia aveva sviluppato così diverse ferite infette e come conseguenza sia un’infezione bilaterale all’orecchio che la perdita totale del pelo. L’uomo è stato però condannato a otto settimane di reclusione e, come scritto nella legge sul benessere degli animali, gli è stato vietato di possedere cani per dieci anni. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Nonmai leale il. La tragica vicenda canina, e di rara assurda negligenza umana, è riportata dal Daily Mirror. Unstaffordshire bull terrier di nomeè stato soppresso da un veterinario a soli sei anni perché il suo proprietario non gli ha maito lee queste si sono attorcigliate fino ad infilarsi nei polpastrelli. La povera bestia aveva sviluppato così diverse ferite infette e come conseguenza sia un’infezione bilaterale all’orecchio che la perdita totale del pelo. L’uomo è stato però condannato a otto settimane di reclusione e, come scritto nella legge sul benessere degli animali, gli è stato vietato di possedere cani per dieci anni. L'articolo ...

