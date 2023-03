“Non sono più la madre di mia figlia, almeno per lo Stato e la burocrazia”: la storia di Carolina e Elena (Di venerdì 24 marzo 2023) Lo stop al riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie gay e lesbiche comincia a produrre i primi effetti concreti. Pochi giorni fa la Prefettura di Milano, dopo la sentenza della Cassazione sulla maternità surrogata, aveva imposto al Comune di interrompere il rilascio dei certificati anagrafici ai bambini con genitori dello stesso sesso. Oggi si scopre che la decisione è retroattiva anche grazie alla storia di una coppia – Carolina, 41 anni, e la moglie Elena, 34, che stanno assieme da sette anni e sono unite civilmente -, madri di una bambina nata a gennaio a Milano, dopo che le due donne erano ricorse alla procreazione medicalmente assistita in Spagna (pratica che in Italia è vietata alle coppie lesbiche). Sulla carta d’identità della piccola erano registrate entrambe come genitori ma una notifica del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Lo stop al riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie gay e lesbiche comincia a produrre i primi effetti concreti. Pochi giorni fa la Prefettura di Milano, dopo la sentenza della Cassazione sulla maternità surrogata, aveva imposto al Comune di interrompere il rilascio dei certificati anagrafici ai bambini con genitori dello stesso sesso. Oggi si scopre che la decisione è retroattiva anche grazie alladi una coppia –, 41 anni, e la moglie, 34, che stanno assieme da sette anni eunite civilmente -, madri di una bambina nata a gennaio a Milano, dopo che le due donne erano ricorse alla procreazione medicalmente assistita in Spagna (pratica che in Italia è vietata alle coppie lesbiche). Sulla carta d’identità della piccola erano registrate entrambe come genitori ma una notifica del ...

