"Non sono intoccabili, affrontare la realtà": Fabio Caressa si scatena contro Mancini (Di venerdì 24 marzo 2023) La sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra nella partita d'esordio per le qualificazioni a Euro2024 non è di certo un dramma, dato che non compromette nulla, però espone Roberto Mancini a delle critiche. A muoverle è stato Fabio Caressa, che ha avuto da ridire su alcune scelte del commissario tecnico azzurro. “Non so se è finita l'era di Jorginho e Verratti, ma non si può pensare che siano intoccabili”. “Il calcio è in continua evoluzione - ha aggiunto - e quello di adesso non può essere quello di due anni fa. Oggi ci hanno aggredito alti, sfidandoci uno contro uno e senza un giocatore fisico in mezzo fai fatica. Il 4-3-3? Dietro abbiamo tutti giocatori che giocano a tre nelle squadre di club”. Inoltre Caressa ha sottolineato come si preferisca ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) La sconfitta dell'Italial'Inghilterra nella partita d'esordio per le qualificazioni a Euro2024 non è di certo un dramma, dato che non compromette nulla, però espone Robertoa delle critiche. A muoverle è stato, che ha avuto da ridire su alcune scelte del commissario tecnico azzurro. “Non so se è finita l'era di Jorginho e Verratti, ma non si può pensare che siano”. “Il calcio è in continua evoluzione - ha aggiunto - e quello di adesso non può essere quello di due anni fa. Oggi ci hanno aggredito alti, sfidandoci unouno e senza un giocatore fisico in mezzo fai fatica. Il 4-3-3? Dietro abbiamo tutti giocatori che giocano a tre nelle squadre di club”. Inoltreha sottolineato come si preferisca ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OrnellaVanoni : #FosseArdeatine Non sono stati uccisi solo perché italiani, ma perché italiani ebrei e italiani partigiani. Forse l… - Gitro77 : «Le proteste non sono a Tbilisi, Minsk, Mosca, Hong Kong o Pechino. Quindi non esistono. I loro organizzatori non… - MarcoFattorini : Nei canali Telegram ucraini sta spopolando il video della risposta di Giorgia Meloni al Movimento 5 Stelle: «Ci dit… - elisa_it : RT @Mia80925859Mia: Io sono certa che al #drojette non frega un cazzo di essere insultato dai corvi ma noi #donnalisi dobbiamo difenderlooo… - biondifil : Crolla SVB -'Eh, ma so' ammeregani, da noi è diverso ' Crolla Credit Suisse -'Eh, ma sono svizzeri, non stanno nel… -