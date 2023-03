Non solo perché è una cucina eccellente. Ovunque, in Italia, cucinare è «un modo di prendersi cura della famiglia e degli amici (quando si cucina in casa) o degli avventori (in “trattorie” e “osterie”)» (Di venerdì 24 marzo 2023) «Un insieme dei gesti, di pratiche e di rituali nei quali persone di generazioni, etnie, provenienze e culture diverse si riconoscono come un unico popolo». È questa una delle motivazioni per cui la cucina Italiana è stata candidata dal Governo per entrare nel patrimonio dell’umanità Unesco. Siamo tutti chef, ma in cucina certi errori li commettiamo (quasi) tutti X ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 marzo 2023) «Un insieme dei gesti, di pratiche e di rituali nei quali persone di generazioni, etnie, provenienze e culture diverse si riconoscono come un unico popolo». È questa una delle motivazioni per cui lana è stata candidata dal Governo per entrare nel patrimonio dell’umanità Unesco. Siamo tutti chef, ma incerti errori li commettiamo (quasi) tutti X ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Parsi: “I russi stanno usando di tutto in maniera barbarica in Ucraina, ora utilizzano la scusa dell’uranio per inv… - HSkelsen : Il problema è che molti non sono putiniani, o non solo, sono qualcosa di altrettanto brutto, cioè sono benaltristi.… - borghi_claudio : @vannisantoni Guardi che non c'è nessuna infamia. C'era solo un sindaco che per vanagloria disapplicava palesemente… - Tanny90624888 : RT @jmikrokosmosk: vi dico cosa mi annienta di letter?? ho ancora ben in mente le parole strozzate di jimin nel festa, quando con gli occhi… - Silvergio2377 : RT @djsabbs: Milanesi e non solo, attenzione alla nuova truffa…non ci sono parole. #Milano Che siate maledetti!! -