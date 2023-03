Non solo Milan: Cardinale punta sul cinema con “Air”, il film su Nike e Jordan (Di venerdì 24 marzo 2023) Non solo calcio, Gerry Cardinale punta anche sul cinema. Il fondatore e proprietario di RedBird, il fondo di investimento che controlla tra le altre il Milan, è infatti tra i maggiori investitori nella Artists Equity, la casa di produzione degli attori Ben Affleck e Matt Damon che ha prodotto il film “Air”. La pellicola, in uscita nelle prossime settimane L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 marzo 2023) Noncalcio, Gerryanche sul. Il fondatore e proprietario di RedBird, il fondo di investimento che controlla tra le altre il, è infatti tra i maggiori investitori nella Artists Equity, la casa di produzione degli attori Ben Affleck e Matt Damon che ha prodotto il“Air”. La pellicola, in uscita nelle prossime settimane L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Parsi: “I russi stanno usando di tutto in maniera barbarica in Ucraina, ora utilizzano la scusa dell’uranio per inv… - OrnellaVanoni : #FosseArdeatine Non sono stati uccisi solo perché italiani, ma perché italiani ebrei e italiani partigiani. Forse l… - elio_vito : Sì, non avere notizie su come è andata la strage di Cutro crea frustrazione. Ed i naufraghi morti, creano dolore. E… - EugenioCardi : RT @manginobrioches: A chi gli faceva notare che i 335 martiri delle #FosseArdeatine erano #antifascisti e non solo 'italiani', #Meloni ha… - holisticwho : non io che a settembre ho fatto un whole ass esame su trento città d'arte e realizzo solo ora che la cattedrale è d… -