Non si fermano all'alt della polizia e uno di loro estrae la pistola: presi (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I poliziotti hanno intimato loro l'alt ma loro anziché fermarsi hanno accelerato la corsa del loro scooter e il passeggero ha estratto una pistola puntandola verso gli agenti. E' accaduto la scorsa notte in via Micheluzzi, nel quartiere napoletano di Scampia. Gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato due persone con il volto coperto, a bordo di uno scooter, il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale mentre il passeggero ha estratto una pistola puntandola in direzione dei poliziotti fino a quando, ...

