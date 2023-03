“Non può averlo fatto davvero”. Antonella Fiordelisi, tremenda gaffe in pubblico. Ora sono dolori (Di venerdì 24 marzo 2023) In pochi stentano a crederci, ma Antonella Fiordelisi ha davvero fatto una gaffe colossale con Edoardo Donnamaria dopo il GF Vip 7. Quando gli utenti hanno notato in maniera molto attenta il suo gesto nei confronti del fidanzato, a molti è sembrato parecchio familiare. Ed effettivamente era così, come sono stati in grado di scoprire alcuni internauti, che l’hanno inchiodata sul fatto. E ora non sappiamo proprio come farà a difendersi davanti a tutto questo. E anche lo stesso partner potrebbe infastidirsi. Intanto, oltre a ciò che ha fatto Antonella Fiordelisi con questa gaffe con Edoardo Donnamaria che entra di diritto nella storia gossip, c’è stato un altro avvenimento inaspettato. La (ex?) amica ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) In pochi stentano a crederci, mahaunacolossale con Edoardo Donnamaria dopo il GF Vip 7. Quando gli utenti hanno notato in maniera molto attenta il suo gesto nei confronti del fidanzato, a molti è sembrato parecchio familiare. Ed effettivamente era così, comestati in grado di scoprire alcuni internauti, che l’hanno inchiodata sul. E ora non sappiamo proprio come farà a difendersi davanti a tutto questo. E anche lo stesso partner potrebbe infastidirsi. Intanto, oltre a ciò che hacon questacon Edoardo Donnamaria che entra di diritto nella storia gossip, c’è stato un altro avvenimento inaspettato. La (ex?) amica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Padellaro: “Il governo non può far finta di niente se il 60% della popolazione nei sondaggi esprime una posizione t… - ZZiliani : Per chi non lo sapesse l'art. 31, comma 3 del CGS dice che 'la società che pattuisce o corrisponde compensi in viol… - ProVitaFamiglia : Le stesse 'ricerche' dimostrano che un bambino 'si adatta' anche se viene rapito da piccolo. Questo NON giustifica… - del_cobra : RT @Sandy___8: NON ESISTONO video che può aver visto di Micol contro di lui, esistono invece video che Micol potrebbe vedere e dispiacersi… - InfinitoIsacco : RT @tomasomontanari: La presidente del Consiglio non ce la può proprio fare a non rimanere fascista. I martiri italiani delle Fosse Ardeati… -

Carceri, Cirielli: "Se una madre è detenuta, le si tolga la patria potestà" Un bambino - è opinione ormai unanime tra i giuristi - non può nascere in carcere e non può restarci appena nato subendo una pena che non ha meritato. Ora però Cirielli propone un passo in più: ... Farine di insetti e il rischio allergia, chi deve starne alla larga. Il monito degli esperti Da panini e cracker a focacce e barrette, mangiare cibi a base di insetti può provocare allergie e, a evitarli, dovrebbe essere chi è allergico a gamberi e crostacei , ma ... questi cibi non sono però ... Presto potrai "toccare" gli oggetti nella realtà virtuale di Meta Si può anche operare uno swipe verso alto o basso, ma anche giocare come negli esempi del pallone ...presto e peraltro anche Apple potrebbe seguire un percorso simile dato che il suo atteso visore non ... Un bambino - è opinione ormai unanime tra i giuristi -nascere in carcere erestarci appena nato subendo una pena cheha meritato. Ora però Cirielli propone un passo in più: ...Da panini e cracker a focacce e barrette, mangiare cibi a base di insettiprovocare allergie e, a evitarli, dovrebbe essere chi è allergico a gamberi e crostacei , ma ... questi cibisono però ...Sianche operare uno swipe verso alto o basso, ma anche giocare come negli esempi del pallone ...presto e peraltro anche Apple potrebbe seguire un percorso simile dato che il suo atteso visore... Si può comprare una casa con un abuso edilizio non sanato Edilportale.com