"Non possono gareggiare con le donne". Escluse le trans dalle gare di atletica (Di venerdì 24 marzo 2023) La federazione mondiale di atletica leggera ha stabilito che dal 31 marzo saranno tagliati dalle competizioni rosa "gli atleti che hanno attraversato la pubertà maschile" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) La federazione mondiale dileggera ha stabilito che dal 31 marzo saranno tagliaticompetizioni rosa "gli atleti che hanno attraversato la pubertà maschile"

