Non confondiamo la festa con la sostanza, è un Napoli profondamente diverso dagli anni 80 (Di venerdì 24 marzo 2023) Aprile sarà un mese confuso. Sospesi tra la gioia del popolino di fare festa, per giorni, mesi ed anni ed il pensiero più serio, volto al raggiungimento di un traguardo impronosticabile all’inizio del campionato, non per asedicismo galoppante, ma per endemica distanza culturale e competitiva tra il Napoli e l’Europa ai massimi livelli. Colmare quella distanza, non sappiamo se in pianta stabile, o da parvenue, dà l’esatta dimensione di quello che è il Napoli oggi. In Italia, non raggiungendo sino ad oggi il primo posto finale, è comunque da anni la realtà più credibile: la più solida, quella che più di tutte le connazionali è avanguardia europea. Proprio in Europa l’affermazione è stata lenta, con tantissimi passaggi a vuoto, con il Granada in Europa League il punto più infimo. Vuoi per inesperienza, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Aprile sarà un mese confuso. Sospesi tra la gioia del popolino di fare, per giorni, mesi eded il pensiero più serio, volto al raggiungimento di un traguardo impronosticabile all’inizio del campionato, non per asedicismo galoppante, ma per endemica distanza culturale e competitiva tra ile l’Europa ai massimi livelli. Colmare quella distanza, non sappiamo se in pianta stabile, o da parvenue, dà l’esatta dimensione di quello che è iloggi. In Italia, non raggiungendo sino ad oggi il primo posto finale, è comunque dala realtà più credibile: la più solida, quella che più di tutte le connazionali è avanguardia europea. Proprio in Europa l’affermazione è stata lenta, con tantissimi passaggi a vuoto, con il Granada in Europa League il punto più infimo. Vuoi per inesperienza, ...

