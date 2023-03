"Non ci vuole più nessuno": Meghan Markle sbrana Harry, sta finendo malissimo... (Di venerdì 24 marzo 2023) Si sta rivelando un clamoroso boomerang l'autobiografia scritta dal principe Harry Spare. Il libro non solo ha creato tensioni all'interno della famiglia reale che è finita sotto un vero e proprio bombardamento di accuse ma ora pare stia creando qualche problemino a casa dei Sussex. Tanto che Meghan Markle sarebbe furibonda con la sua dolce metà. Infatti, secondo quanto rivela Jordan James, pr di diverse celebrity, Meghan Markle sarebbe arrabbiatissima perché da quando è uscita l'autobiografia di Harry, quindi da gennaio, nessuno li vuole più. In sostanza le confessioni di Harry e le sue pesanti critiche ai parenti lo sta facendo passare per un piantagrane e per questa ragione, secondo Meghan, l'alta società a stelle e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Si sta rivelando un clamoroso boomerang l'autobiografia scritta dal principeSpare. Il libro non solo ha creato tensioni all'interno della famiglia reale che è finita sotto un vero e proprio bombardamento di accuse ma ora pare stia creando qualche problemino a casa dei Sussex. Tanto chesarebbe furibonda con la sua dolce metà. Infatti, secondo quanto rivela Jordan James, pr di diverse celebrity,sarebbe arrabbiatissima perché da quando è uscita l'autobiografia di, quindi da gennaio,lipiù. In sostanza le confessioni die le sue pesanti critiche ai parenti lo sta facendo passare per un piantagrane e per questa ragione, secondo, l'alta società a stelle e ...

