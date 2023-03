Nomine partecipate 2023: lo scacchiere tra Leonardo, Poste e Enel (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Alfieri, re e stavolta anche regine. Nello scacchiere delle Nomine ai vertici delle partecipate di Stato ogni mossa va controbilanciata per non rischiare lo scacco matto. Tra nomi che entrano e nomi che escono -stando ai rumors, perché le carte restano coperte – il premier Giorgia Meloni, nel doorstep al termine del Consiglio europeo, nega ci siano “tensioni” con la Lega: “Stiamo lavorando con grande serietà nonostante le ricostruzioni che io leggo ogni giorno, che sono divertentissime”, le bolla, assicurando di lavorare per “l’interesse nazionale italiano”. Ma al netto di presunte frizioni la partita è apertissima, e si gioca, sul fronte politico, soprattutto su Poste ed Enel: è qui che bisogna trovare l’incastro perfetto per tenere saldi gli equilibri di governo. Più in generale ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Alfieri, re e stavolta anche regine. Nellodelleai vertici delledi Stato ogni mossa va controbilanciata per non rischiare lo scacco matto. Tra nomi che entrano e nomi che escono -stando ai rumors, perché le carte restano coperte – il premier Giorgia Meloni, nel doorstep al termine del Consiglio europeo, nega ci siano “tensioni” con la Lega: “Stiamo lavorando con grande serietà nonostante le ricostruzioni che io leggo ogni giorno, che sono divertentissime”, le bolla, assicurando di lavorare per “l’interesse nazionale italiano”. Ma al netto di presunte frizioni la partita è apertissima, e si gioca, sul fronte politico, soprattutto sued: è qui che bisogna trovare l’incastro perfetto per tenere saldi gli equilibri di governo. Più in generale ...

